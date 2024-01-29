نشكركم على متابعتكم خبر خبر وفاة الشابة الإماراتية حمدة تريم يهزّ مواقع التواصل الاجتماعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أحزن رحيل الشابة الإماراتية حمدة تريم مطر الشامسي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفيت إثر حادث آليم عن عمر ناهز 24 عاماً.

وتعد الراحلة حمدة واحدة من أشهر سائقات الدراجات النارية والسيارات بالإمارات، وصاحبة أعمال خيرية.

وقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة حمدة لوالدها وعائلتها في ضاحية واسط، ووجه بتخصيص مليون درهم من خلال جمعية الشارقة الخيرية، لاستكمال مشاريع حمدة تريم مطر تريم التي تقوم عليها في أوغندا.