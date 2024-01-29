نشكركم على متابعتكم خبر “الطاقة والبنية التحتية” تعقد اجتماعاً مع وفد معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عقد اجتماع مع وفد معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم، في ديوان الوزارة في أبو ظبي، حيث تم استعراض استراتيجية الثروة المعدنية التي أعدتها الوزارة، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مختلفة في مجالات الجيولوجيا والتعدين.

وبحسب “وام”، رحب خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوفد، وشكرهم على اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في المجالات المتصلة بالتعدين.

كما واستعرض الوفد عدداً من مشاريع المعهد التي يجري تنفيذها في المنطقة، متضمنةً أحدث التقنيات التي تم الوصول إليها في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي والجيولوجي والطاقة.