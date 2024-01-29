نشكركم على متابعتكم خبر «استثمر في الشارقة» يكشف مميزات الأعمال أمام مشاركي 70 دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 10:00 مساءً - متابعة – مروة البطة

كشف “استثمر في الشارقة”، المكتب الذي يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة الشارقة، عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة والتسهيلات والخدمات التي تقدمها. وتعتبر هذه الفرص إحدى محفزات النمو والتجارة في المنطقة العربية والقارة الآسيوية. تم الكشف عن هذه الفرص خلال مشاركة “استثمر في الشارقة” في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، والذي حضره أكثر من 7000 مشارك، بما في ذلك 160 شخصية مهمة وخبراء اقتصاديين، وأكثر من 120 عارضًا للمنتجات والخدمات العالمية. وقد قدم المكتب خلال المنتدى خيارات التوسع في الأسواق لممثلي 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حظيت مشاركة “استثمر في الشارقة” في المنتدى بقيادة سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب، وحضور حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي في المكتب، بانتباه كبير. وقد قدم الوفد صورة حية عن الإمكانات الاستثمارية في الشارقة وناقش مع صناع القرار الرئيسيين في الأسواق الآسيوية فرص التعاون والعمل المشترك. وقد عرض المكتب القطاعات الحيوية في الشارقة، مثل الثقافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والابتكار والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية.

وقد زار الجناح الذي قدمته “استثمر في الشارقة” كل من معالي حسين بن ابراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة الشيخ سعود المعلا القنصل العام للإمارات في هونغ كونغ، حيث أكدا على أهمية مشاركة المكتب في هذه المنتديات للترويج لبيئة الاستثمار في الشارقة على صعيد عالمي.

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ “استثمر في الشارقة”، إن مشاركتهم في هذا الحدث العالمي يمثل فرصة للتعرف على توجهات المستثمرين ولقاء صناع القرار الرئيسيين واتخاذ القرارات المشتركة. كما يتيح للمكتب فرصة لتعزيز صورة الشارقة كوجهة استثمارية قوية وموثوقة في المنطقة.

وأضاف: “تجسد هذه المشاركة قوة العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع الشارقة مع هونغ كونغ ، حيث تحتضن الإمارة 47 شركة من هونغ كونغ، 14 منها تعمل على أراضي الإمارة و33 في المناطق الحرة ، كما بلغ حجم التجارة بين الشارقة وهونغ كونغ 11.8 مليون درهم.”

وشهدت مشاركة “استثمر في الشارقة” في المنتدى، سلسلة لقاءات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في هونغ كونغ، حيث التقى الوفد مع ممثلي شركة بان آسيا كابيتال ” المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، ومركز لابوان الدولي للأعمال والمالية ، الذي يقدّم للمستثمرين والشركات العالمية استشارات حول أهمية العمل في بيئة تتلاءم مع التشريعات والنظم القانونية، كما اجتمع وفد المكتب مع الدكتور جوناثان تشوي كون شوم، رئيس غرفة التجارة العامة الصينية في هونغ كونغ.

وشارك “استثمر في الشارقة” في الجلسات الرئيسية الثلاثة للمنتدى والتي ركزت على التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة بالإضافة إلى الجلسات التي جمعت بين المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وذلك بحضور أكثر من 1000 مستثمر وصاحب مشروع.