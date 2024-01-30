نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للخدمات الصحية أول مؤسسة إقليماً تزود منشآتها بروبوت سحب الدم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:59 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تزويدها المنشآت الصحية التابعة لها بـ «روبوت» سحب الدم، الذي تشير الدراسات إلى قدرته على توفير 80% من الوقت المتطلب من الطاقم و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم.

وبذلك تكون الإمارات للخدمات الصحية المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدام هذا الروبوت، حيث يعتمد الروبوت على تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة.

يشار إلى أن المؤسسة كشفت عن روبوت سحب الدم خلال معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2024» الذي تشارك فيه المؤسسة كشريك استراتيجي للخدمات الصحية بـ 4 محاور رئيسية وتحت شعار «نبتكر لصحتكم…نتميز بكم» وتستعرض خلاله 27 مشروعاً صحياً متنوعاً منها 15 مشروعا تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً.