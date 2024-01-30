نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:59 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.

كما جددت الوزارة موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.