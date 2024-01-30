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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 30-1-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 28) / الصغرى (16 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 30) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 20) / الصغرى (10 – 15).

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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