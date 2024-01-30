نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يدعو أمير دولة قطر للمشاركة في قمة الحكومات العالمية 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رعاه الله)، رئيس الدولة، رسالة خطية إلى أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحتوي على دعوة رسمية إلى المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024 المقرر عقدها في فبراير المقبل.

نقل هذه الرسالة لسموه سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة خلال حفل استقبال أقيم في الديوان الأميري.