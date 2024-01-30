نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني العاشر للطب وطب الأسنان والصيدلة يومي 5 و6 فبراير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنظم جامعة الشارقة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، النسخة العاشرة من المؤتمر الإماراتي الألماني العاشر للطب وطب الأسنان والصيدلة في مقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة وفرعها في مدينة الذيد، يومي 5 و6 فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فيها، وجامعة لوبيك والمستشفى الأكاديمي في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وبحسب صحيفة “البيان”، يقدم المؤتمر أكثر من 100 محاضرة علمية بجانب العديد من ورش العمل العملية وعروض وحلقات نقاشية مفتوحة، موزعة على 5 محاور هي: العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان، والعلوم الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي.