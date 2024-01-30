“شهد الشهابي” طالبة بجامعة دبي تفوز بجائزة الإبداع الهندسي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرمت جمعية المهندسين بالإمارات الطالبة شهد رفعت الشابي، الطالبة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات فـي جامعـة دبـي، بالمركز الثالث في جائزة التميز والإبداع الهندسي.

وبحسب صحيفة “البيان”، أشارت إدارة الجائزة إلى أن الشـهابي رسخت مكانتها كشخصية عالية الإنجاز، ومتفاعلة خلال رحلتها الأكاديمية، وتسـعى للحصول على درجة البكالوريوس فـي هندسـة الاتصالات.

وحافظت شهد الشهابي حافظت على معدل تراكمي مميز يبلـغ 3.98، وهي نائب رئيس اتحاد الـطلبة منذ أغسطس 2022، وكانت تشغل قبلاً منصب مسؤول إعلامي لاتحاد الطلبة مـن فبراير إلى مايو 2022.

وتم تكريمها أيضاً لإنجازاتها، وحصلت على العديد مـن الجوائز، ومنها الفوز في مسابقة جامعة دبي للمشاريع العلمية، وحصلـت على المركـز الثانـي فـي مسـابقة الاسـتدامة للشـباب فـي جامعـة الشـارقة عـام 2022.