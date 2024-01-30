منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحصد المركز الأول في بطولة الفنون القتالية رقم /4/

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصدت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي ( MMA) رجال وسيدات المركز الأول في بطولة الفنون القتالية رقم (4) والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في جزيرة ياس أبوظبي ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023 – 2024 وبمشاركة 58 منتسباً رياضياً من الرجال و21 من العنصر النسائي في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.

وبحسب الصفحة الرسمية لشرطة أبوظبي عبر فيسبوك، حصل منتخب الرجال 14 ميداليات ملونة ( 7 ذهبية – 6 فضية – 1 برونزية ) و130 نقطة في المجموع العام ، وحاز منتخب السيدات 12 ميداليات ملونة ( 5 ذهبية – 6 فضية – 1 برونزية ) و 61 نقطة في المجموع العام .

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائما على تحقيق التميز الرياضي المتفرد.

ولفت إلى الحرص على تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضات القتالية لأهميتها في مجالات العمل الأمني وتهيئة عناصرها لاداء المهام الشرطية الميدانية بحرفية ولياقة عالية دائما.

وأوضح أن للرياضة دور مهم في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الاسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي منتخبات شرطة أبوظبي على تحقيق هذا الانجاز لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التى تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي والتفرغ الرياضي.

وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي في أولمبياد انطلاقة للموسم في جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي بحصول القيادة على المركز الاول في البطولتين القتالية رجال وسيدات.