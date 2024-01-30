نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 31-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والشرقية وتمتد شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً وصباح الخميس”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 29) / الصغرى (17 – 22).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 30) / الصغرى (15 – 20).

المناطق الجبلبة: العظمى (16 – 21) / الصغرى (10 – 15).