نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيجيريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع معالي مايتاما توجار وزير الخارجية النيجيري.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة البلدين و القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما وبحثا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإماراتي – النيجيري في عدة مجالات ومنها التنموية والاقتصادية والطاقة والعمل المناخي.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال الهاتفي تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع جمهورية نيجيريا لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.