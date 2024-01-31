نشكركم على متابعتكم خبر أكثر من 609 آلاف مستفيد.. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل مساعداتها لأهالي غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 11:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعداتها الإنسانية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وبحسب “وام”، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات، التي شملت توزيع المواد الغذائية والإغاثية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام، 609 آلاف و 314 مستفيدا.

وتضمنت المساعدات:

مواد غذائية أساسية مثل الأرز والسكر والطحين والزيت.

مواد إغاثية مثل الخيام والبطانيات والحصائر.

حقائب خاصة بالمرأة والطفل تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية والأدوية.

كما قامت الهيئة بتشغيل 17 مطبخا شعبيا لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على النازحين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ودعم المخابز بالطحين لسد النقص في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيدا على حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني له في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.