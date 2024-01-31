نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات للفلك”: الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن الدولة ستشهد ظاهرة “الأربعين العقربي” في الفترة من 6 فبراير المقبل وتنتهي في 17 مارس القادم.

وبحسب “وام”، تتميز هذه الفترة، التي تستمر 40 يوما، بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم ويشمل مناطق واسعة، وتتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين “شمالية غربية” و” شمالية” و” شمالية شرقية” و “جنوبية شرقية”.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، إن الفترة المذكورة ستشهد دخول موسم العقارب الذي يوصف بأمطاره، ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في 10 فبراير المقبل إلى نهاية منزلة سعد السعود في 20 مارس القادم، كما تتألق فيها نجوم برج العقرب في النصف الشرقي من السماء قبل الفجر، فيما تتكون بداية الأربعين العقربية مع در الثمانين الذي يبدأ من 6 فبراير.