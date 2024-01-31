نشكركم على متابعتكم خبر خلال استقباله رئيس مجلس الأمة التركي.. محمد بن راشد: علاقاتنا مع إخواننا في تركيا تتطور وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم (الأربعاء)، مع سعادة نعمان كورتوموس رئيس مجلس الأمة الأكبر للجمهورية التركية، وذلك في مجلس الشندغة بدبي.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي · حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للترحيب برئيس مجلس الوزراء. ونقل عموم تركيا إلى سموه تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في العلاقات الاستراتيجية بين الشعبين والبلدين الصديقين.

خلال لقاء حضره صاحب السمو الشيخ محمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر آل بن سمو الشيخ راشد آل مكتوم وسمو نعمان كلثومش، أجرى مباحثات مع مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي، لإطلاع وسائل الإعلام على العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، علاقة التعاون، وكذلك سبل تعزيز هذه العلاقة على كافة الأصعدة، فضلاً عن بعض القضايا والموضوعات ذات الصلة الاهتمام المشترك.

وناقش اللقاء أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق التنمية ومد جسور التعاون والمصالحة بين شعبي البلدين الصديقين ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، ودور البرلمانات في تعزيز الإطار للتعاون والحوار ونشر القيم الإنسانية المشتركة.