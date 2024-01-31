نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ناورو فخامة ديفيد أرديانغ، بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية ناورو.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو يد آل نهيان رئيس الدولة كما بعث الديوان الرئاسي برسالتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية ناورو فخامة السيد ديفيد أديانج.