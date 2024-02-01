نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يكرم المؤسسات الحاصلة على “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” في دورتها الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 11:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن رعاية الأسرة وتوفير كل ما يعزز تماسكها ويمكنها من القيام بدورها الأساسي يمثل أولوية رئيسية في خطط الحكومة وخططها حيث كانت مدرسة التعليم الأولى وأساس المجتمع القوي المستر.

وكرم سموه المنشآت الحاصلة على علامة الجودة لتوفير بيئة عمل داعمة لأولياء الأمور خلال الدورة الثانية للبرنامج الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في قصر الشاطئ بأبوظبي علامة جودة بيئات العمل للمؤسسات، يستهدف البرنامج المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والخاص والثالث في الدولة بهدف تشجيعها على تبني سياسات وأطر تدعم الوالدين العاملين وتمكنهم من تحسين مستوى الرعاية المقدمة لأبنائهم.