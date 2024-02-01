نشكركم على متابعتكم خبر كرَّم فريق “إقامة دبي” بمنفذ حتا.. محمد بن راشد: فريق مخلص لدولته ومتفانٍ في خدمتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 11:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم فريق عمل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتميزهم في ميناء دبي حتا الذي حصل على فئة ستة نجوم تصنيف لخدماتها.

وأكد سموه أن هذا التكريم يستحقه فريق مخلص للوطن ومخلص لخدمة الإنسانية.

والتقى سموه فريق الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بقيادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمناسبة حصول الحكومة على ستة تصاريح. تصنيف النجوم لميناء حتا وخدمة مركز سعادة المتعاملين بمطار دبي الدولي هو خمس نجوم من أصل سبعة نجوم حسب نظام النجوم العالمي. بدأت هذه الخدمة من قبل الدولة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى خدمة مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي. الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتتجاوز أعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل المارسات.

وهنأ سموه فريق العمل في الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، داعياً إياهم إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير، مع مراعاة السهولة والسرعة والدقة لزيادة رضا المتعاملين وتحسين الجودة. من خدماتهم. وأعرب سموه عن اعتزازه بالقدرات والمهارات الوطنية المتميزة التي عززت جودة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي نهاية اللقاء التقط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية مع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الذين أشادوا بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ ثوم معرباً عن سروره البالغ بهذا التقدير الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع المؤسسات الوطنية لتحقيق أعلى التصنيفات العالمية.

ونشر سموه على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “اليوم نكرم فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الذين حصلوا على تصنيف ستة نجوم لخدمتهم الممتازة في ميناء الهدا. هذا عن جدارة. هو فريق مخلص للوطن، شرف فريق كرس نفسه لخدمة الإنسانية”.