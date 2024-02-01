نشكركم على متابعتكم خبر إلغاء ألفي إجراء حكومي في الإمارات خلال عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 09:55 مساءً - خاص – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، إطلاق برنامج جديد يستهدف إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال عام.

ونقلت “الخليج” عن صاحب السمو قوله: “بحضور 30 جهة اتحادية، أطلقنا برنامجا جديدا لتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.. وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية”.

وأضاف صاحب السمو: “وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها، وأعلنا عن مكافأة تحفيزية تصل لمليون درهم، للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية”.

وتابع: “هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات.. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات”.