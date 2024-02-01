نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسىى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان إبراهيم اسكندر بمناسبة أداء اليمين الدستورية ملكاً لماليزيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رئيس الديوان الرئاسي برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان إبراهيم اسكندر.