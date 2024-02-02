نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح سفير باربادوس وسام الاستقلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتهاء فترة عمله، سفير جمهورية بربادوس سعادة غابرييل عابد وسام الجمهورية البربادوسية.

وسلمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الوسام لمعاليها خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة رغبة الإمارات في تعزيز العلاقات مع بربادوس في مختلف المجالات.

وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق في عمله، وأثنى عليه لدوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية بربادوس.

وأعرب معاليه عن بالغ الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، وأشاد بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وشكر جميع الأطراف على تعاونهم الذي رأى أنه كان له أثر إيجابي في نجاح مهمته في البلاد.