نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستقبل الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وصلت، أمس، الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين المصابين ومرضى السرطان إلى مطار أبوظبي الدولي لعلاج 1000 شخص تنفيذاً لتعليمات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» .

وأكدت مها تيسير بركات مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الطبية والعلوم الحياتية، التي رافقت طائرة إجلاء المصابين من العريش، حرص الإمارات في إطار دورها في الجهود الإنسانية لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.و تخفيف معاناة جرحى الأطفال الفلسطينيين ومرضى السرطان من خلال علاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال العملية الإنسانية “الفرسان الشجعان 3″، بعد تدهور القطاع الصحي بشكل خطير وعدم قدرته على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات.

وأوضحت بركات أنه تم إجلاء 49 طفلاً مصابًا ومرضى السرطان مع مرافقيهم ونقلهم من مطار العريش تحت إشراف فريق طبي متخصص، والذي قام بعملية الإجلاء بعد فحصهم وتقييمهم وفقًا للبروتوكولات الصحية. ونوهت بعملية الإخلاء الطبي، مشيرة إلى أن مستشفيات الولاية استقبلت المبادرة، حيث بلغ عدد المصابين 426 قبل وصول الدفعة التاسعة.

وأضافت أن المستشفى الميداني الإماراتي جنوب غزة عالج 2644 جريحاً منذ إطلاق خدماته، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، ونجح الطاقم الطبي في المستشفى في إنقاذ حياة العديد من الأشقاء الفلسطينيين، في حين بلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية الإماراتية 15 ألف طن من المساعدات الغذائية لا تزال مستمرة منذ إطلاق عملية الفارس الشجاع 3، مشيراً إلى أن البلاد أنشأت محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية 1000 طن و1.2 مليون جالون يومياً، يجري تنفيذها يتم ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600,000 شخص.

وأعرب مجموعة من المصابين وأفراد أسرهم المرافقين لهم عن امتنانهم لحكومة الإمارات وقياداتها على هذه المبادرة الإنسانية، شاكرين لهم علاج الأطفال المصابين والأطفال المصابين بالسرطان ومساعدتهم في الحصول على أفضل علاج في مستشفيات الإمارات، كما قدموا الشكر لحكومة الإمارات. ودعم القيادة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه حتى يتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

ومنذ اندلاع الأزمة، قدمت الإمارات مساعدات وإمدادات إغاثية إنسانية طارئة بشكل عاجل لقطاع غزة، وأطلقت العملية الإنسانية “الفارس 3” في 5 نوفمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.