نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً سيجورنيه ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ستيفان سيجون، بتعيينه وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتمنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لسيغورني التوفيق في مهام عمله، مؤكداً حرصه على التعاون معه للمساهمة في تعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية فرنسا ودعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسمو ستيفن سيجورنيت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الأثر الإنساني لضمان حماية حياة جميع المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات سكان غزة.