نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 2-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تثير الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر، بسرعة 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي و متوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 28) / الصغرى (17 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (26 – 30) / الصغرى (14 – 18).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 24) / الصغرى (9 – 15).