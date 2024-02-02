نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية يهنئ سيجورنيه بتعيينه وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي ستيفان سيجورنيه، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ سموه سيجورنيه بمناسبة تعيينه وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

كما وأكد سموه تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ويدعم مساعي البلدين لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.