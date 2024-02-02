نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية الأرجنتين يبحثان العلاقات الثنائية خلال اتصال هاتفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع معالي ديانا إيلينا موندينو وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية.

وبحسب “وام”، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين واستعرضا مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والتجارية.

كما وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون مع الأرجنتين بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.