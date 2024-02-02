نشكركم على متابعتكم خبر تريندز يطلق خطته الاستراتيجية لعام 2024 تحت شعار “جاهزون للمستقبل” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطته الاستراتيجية لعام 2024.

وبحسب “وام” حضر المؤتمر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين.

تهدف الخطة إلى مواكبة تطور المركز ورؤيته العالمية، والمساهمة بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة.

تتضمن الخطة العديد من البرامج والبحوث والأنشطة والفعاليات المبتكرة.

تركز الخطة على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مجال البحث العلمي.

تشمل الخطة توسيع نطاق البحث العلمي من خلال إضافة مسارات جديدة إلى برامج البحث العلمي الحالية، وتعزيز برامج التدريب، وإدارة المشاريع، وإطلاق منصة “صانعو المحتوى البحثي”.

تسعى الخطة إلى تعزيز الحضور الدولي للمركز من خلال مكاتبه الخارجية في القاهرة والرباط ودبي، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات العالمية، وتوسيع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية، وافتتاح مكاتب جديدة.

تشمل الخطة تطوير أدوات المركز الإعلامية، وتعزيز دور مكتب الاتصال الإعلامي، وتطوير عمله من خلال إدخال تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والميتافريس.

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن خطة المركز للعام 2024 جاءت لتواكب الذكرى العاشرة للتأسيس، حيث أطلق المركز شعاره الجديد، والذي يعكس هويته الجديدة، والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.