دائرة الصحة – أبوظبي و”جي إس كيه” توقعان مذكرة تفاهم لتسريع الابتكار في الرعاية الصحية

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي و”جي إس كيه” مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تسريع الابتكار في الرعاية الصحية بأبوظبي.

وبحسب “وام”، حضر توقيع المذكرة سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة، ومارك أوكس رئيس قسم علوم الحياة والتكنولوجيا في وزارة الأعمال والتجارة بحكومة المملكة المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، والدكتور افريان فاسيليف المدير الطبي في “جي إس كيه” بمنطقة الخليج.

تهدف الشراكة إلى تعزيز الإمكانات المحلية والإقليمية في مجال الرعاية الصحية.

وسيعمل الطرفان على الاستفادة من الحلول اللوجستية لأغراض البحث في مجالات الأورام وغيرها من الأمراض الأكثر انتشاراً.

سيتم إجراء تجارب سريرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف الشراكة إلى المضي نحو رعاية شخصية ووقائية متطورة تعزز نتائج المرضى.

أكدت الدكتورة أسماء المناعي على إيمان دائرة الصحة – أبوظبي بأهمية علم الجينوم والبيانات الصحية في مستقبل الرعاية الصحية.

قال بويد تشونفايسال نائب الرئيس والمدير العام لشركة “جي إس كيه” في منطقة الخليج أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في تطوير برامج البحث والتطوير في المنطقة.

تلتزم كل من “جي إس كيه” ودائرة الصحة – أبوظبي بقيادة جهود الابتكار وتعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخيارات العلاجية للمرضى في دولة الإمارات.