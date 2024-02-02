نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري الإمارات للقوس والسهم غداً في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً السبت المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري الإمارات للقوس والسهم 2023-2024 على ملاعب أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

وبحسب “وام”، تستمر المنافسات حتى يوم الأحد، حيث سيتم تتويج الفائزين في اليوم الختامي.

يشارك في هذه المرحلة 169 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة.

تتضمن المنافسات فئتين: القوس المحدب والمركب.

تم تخصيص اليوم الأول لفئة أصحاب الهمم وتحت 12 و15 سنة.

تقام منافسات اليوم الثاني لفئة الكبار وتحت 18 و21 سنة.

تُعد هذه المرحلة فرصة لاختيار قائمة أولية لتمثيل المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة في أبريل المقبل.

سيتم تصنيف اللاعبين حسب نتائجهم في المراحل الأربعة، واختيار 4 لاعبين من كل فئة حصلوا على المراكز الأولى للتنافس على لقب الدوري في 13 و14 أبريل المقبل.

أكد محمد الفلاحي، المدير التنفيذي للاتحاد، أهمية إقامة هذه المنافسات في إطار جهود الاتحاد لنشر لعبة القوس والسهم وتمكين اللاعبين واللاعبات من إبراز مهاراتهم واكتشاف المواهب، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية.