نشكركم على متابعتكم خبر “أجمل شتاء في العالم” يهيمن على المشهد السياحي في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد الأسبوع الجاري استمرار فعاليات “أجمل شتاء في العالم” وتوسيع شبكات وجهات الناقلات الوطنية، كما وقدم موقع “أجمل شتاء” تجربة تفاعلية سلسة لعرض أفضل الوجهات السياحية في الدولة.

ويستعرض الموقع أكثر من 290 وجهة سياحية في الإمارات، ويقدم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلنت “العربية للطيران” عن رحلات مباشرة من الشارقة إلى كراكوف في بولندا، وزادت “الاتحاد للطيران” عدد رحلاتها إلى جدة والرياض وعمان وبيروت وكولومبو وكولكاتا وبنغالور.

وانضمت “طيران الإمارات” إلى مجموعة سولنت للحد من انبعاثات الكربون، بينما وقعت “دبي لصناعات الطيران” عقد 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8 للخطوط الجوية التركية.

وحافظت المعارض والمهرجانات التراثية والثقافية على زخمها خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب و”قرية الأضواء 2024″ ومهرجان الظفرة ومهرجان الوثبة للعسل.