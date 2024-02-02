انطلاق بطولتي الإمارات للدراجات المائية والفلاي بورد غداً في أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً السبت بطولتا الإمارات للدراجات المائية والفلاي بورد على كورنيش أبوظبي.

تأتي البطولات ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري الذي انطلق في 25 يناير الماضي ويختتم بعد غدٍ الأحد.

تضم بطولة الإمارات للدراجات المائية 11 فئة، تشمل فيتيرانس جي بي 2، وواقف ناشئين جي بي 3.3، وواقف ناشئين جي بي 3.2، وواقف ناشئين جي بي 3.1، والاستعراض الحر، وواقف جي بي 2، واقف جي بي 1، وجالس جي بي 4 سبارك، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 1.

تقام المنافسات على فترتين صباحية لجولات الفئات المختلفة، ومسائية للاستعراض الحر.

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الأندية والأكاديميات ومشاركات فردية من داخل وخارج الدولة، حيث تجاوز عدد المتسابقين 70 متسابقاً من نجوم الإمارات، ومن الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بجانب متسابقين من الدول الأوروبية مثل بريطانيا، والدول الآسيوية وأميركا الجنوبية.

تستقطب بطولة الفلاي بورد العديد من المتسابقين الذين يتنافسون على تقديم أفضل الاستعراضات بمهارة عالية.

يُمنح كل متسابق فترة زمنية لتقديم استعراضه، وفق المعايير المطلوبة، ليقوم فريق المحكمين بمنحه تقييم بالدرجات على ما قدمه، وإصدار النتائج النهائية.

وبحسب “وام”، أكد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي، أن مسابقات الرياضات الحديثة المختلفة التي تقام في الدولة تزايد انتشارها وارتفع أعداد المشاركين فيها.

أضاف أن بطولة الإمارات للدراجات المائية مسابقة عريقة قدمت العديد من أبطال الإمارات إلى العالم، من خلال التفوق في البطولات المحلية ليرتقوا إلى البطولات العالمية، ويعد راشد الملا بطل العالم في الاستعراض الحر مثالاً يحتذى في هذه الرياضة.