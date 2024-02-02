نشكركم على متابعتكم خبر وفد من الشرطة السعودية يطلع على إنجازات المدينة الآمنة في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن قام وفد من الشرطة السعودية بزيارة المدينة الآمنة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ترأس الوفد العميد فهد بن محمد الذويبي مساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن في الشرطة السعودية. كان في استقبال الوفد العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات. وبحسب “وام”، أكد الحساني على اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي. ناقش الوفد مع مسؤولي مركز المدينة الآمنة أهمية التعاون بين الجهتين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنظومة الأمنية. عرض الرائد المهندس حمد علي الحمادي من مركز المدينة الآمنة أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي في المجال المروري. شمل العرض منظومة تنبيه السائقين ومنظومة السائق الخطر ومنظومة المخالفات الرقمية. اطلع الوفد على غرفة مراقبة البنية التحتية (NOC Room) وخدمة العملاء (Help Desk). استمع الوفد لشرح حول مجسم منظومة الأحوال الجوية المتقلبة. أشاد الوفد بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي. تم تسليم الوفد درعاً تذكارية في ختام الزيارة.