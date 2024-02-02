نشكركم على متابعتكم خبر مشاركة 24 فريقاً عربياً في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات 2024” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات 2024” تسجيل 24 فريقاً عربياً للمشاركة في النسخة الخامسة من التحدي.

وبحسب “وام”، تشمل الفرق العربية 11 فريقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، و4 فرق من مملكة البحرين، وفريقين من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، إضافة إلى فريق واحد من المملكة المغربية.

أكدت الفرق العربية كافة جاهزيتها لخوض منافسات التحدي هذا العام، من خلال الاستعداد المُبكر والجاهزية العالية في الجانب البدني والتكتيكي للأفراد، واختيار الأعضاء الأعلى كفاءة لخوض المنافسات من خلال الاختبارات والتدريبات الميدانية التي خضع لها أعضاء الفرق خلال فترة الإعداد.

تستمر الفرق العربية في تدريباتها المُكثفة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، استعداداً لخوض منافسات “تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024”.

تنطلق فعاليات التحدي يوم السبت المُقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.