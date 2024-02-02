نشكركم على متابعتكم خبر مشروع طلابي من جامعة الإمارات العربية المتحدة يطور تقنية ألواح شمسية ذكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

عمل فريق طلابي من كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة على مشروع بعنوان “الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية – Smart PV. Solar Panel”.

وبحسب “وام”، يهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة والمساهمة في تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، لإيجاد حل مبتكر للطاقة النظيفة.

وقال الدكتور فادي النجار الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات والمشرف على الفريق، إن آلية المشروع مستوحاة من ذكاء الطبيعة في اختيار الجينات الأنسب للتعامل مع عوامل البيئة المختلفة، والتأقلم مع أي تغيرات تطرأ فيها.

أوضح أن المشروع يعتمد على زيادة كفاءة توليد الطاقة الشمسية باستخدام خوارزميات اختيار الجينات المميزة في تحديد توزيع الألواح الشمسية.

أضاف أن استخدام خوارزميات الجينات في التعامل مع مشكلة تحديد اتجاه الألواح الشمسية سيمهد إلى تحديد الزاوية المثالية للألواح الشمسية، والذي يزيد من التقاط ضوء الشمس إلى الحد الأقصى.

كما أوضح أن هذا الأسلوب يقلل بشكل فعال من تراكم تركيز الحرارة وتراكم الغبار على الألواح من خلال التحكم في تدفق الرياح، وبالتالي المساهمة في كفاءة النظام وطول عمره بشكل عام.