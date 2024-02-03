نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية وللباحثين عن عمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 فبراير 2024 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للمواهب العالمية التي تبحث عن تأشيرات عمل، بحسب نتائج التقرير السنوي للتوظيف العالمي الصادر عن “دييل”، الشركة العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية.

وبحسب “البيان”، استند التقرير الأخير للتوظيف العالمي الصادر عن شركة “دييل” على تحليل بيانات ضخمة لمئات الآلاف من عقود العمل في 160 دولة، ليكشف عن اتجاهات التوظيف المتزايدة من قبل الشركات العاملة في دولة الإمارات.

ويشير التقرير إلى أن فرنسا والإمارات والهند وتركيا والمملكة المتحدة جاءت في مقدمة الوجهات المُفضلة لشركات التوظيف في الإمارات.

وبحسب التقرير، تعد الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وبرامج الكمبيوتر، والاستشارات الإدارية، والتسويق والإعلان من أبرز القطاعات التي تقود هذا النمو في التوظيف في الدولة.

ويعتبر المستشار الإداري، ومدير المحتوى، ومهندس البرمجيات، ومدير التسويق المؤثر، ومدير التخطيط الإستراتيجي من الوظائف الأكثر طلبًا في دولة الإمارات.

ويرتفع الطلب بشكل خاص في مجالات مثل برامج الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، والخدمات المالية، والتسويق والإعلان، وتطوير البرمجيات، بينما تعتبر وظائف مهندس البرمجيات، ومدير المبيعات، ومدير التسويق، ومدير الحسابات، ومطور تقنية المعلومات، من بين الوظائف الأكثر طلبًا.