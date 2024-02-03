نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الإمارات للتنمية يفوز بجائزة “أفضل مصرف تنموي في المنطقة” من “إنترناشيونال فاينانس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 فبراير 2024 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فاز مصرف الإمارات للتنمية بجائزة أفضل مصرف تنموي خلال الحفل السنوي الحادي عشر لتوزيع جوائز “إنترناشيونال فاينانس” في دبي، والتي جاءت تقديراً للحلول التمويلية المرنة والمبتكرة التي يقدمها المصرف لدعم الشركات وحفز الأثر الاقتصادي.

وبحسب “وام”، يواصل المصرف تحقيق الأثر الاقتصادي من خلال دعم الشركات في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

كما ويخصص المصرف محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة بحلول العام 2026، ويولي المصرف اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويركز على تعزيز قابلية تمويلها وشمولها المالي.

كما وأطلق المصرف “برنامج ضمان التمويل” بالتعاون مع 12 بنكاً تجارياً لضمان ما يصل إلى 50 % من قيمة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يلعب المصرف دورًا رائدًا في تمويل الجهود المناخية من خلال تمكين قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وأطلق برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية وبرنامج خاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.