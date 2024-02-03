سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انتخبت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الجمعة، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة.

وبحسب “وام”، كما تم انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي مقرراً بالتزكية.

تضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة للمجلس.

تختص لجنة رؤساء اللجان بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان.

وتختص اللجنة بدراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ومن مهامها أيضاً دراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وهم:

سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري

معالي الدكتور علي راشد النعيمي

سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي

سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي

سعادة مريم ماجد بن ثنية