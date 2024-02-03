نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الإيمان بالأمل إيمان بالحياة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 فبراير 2024 06:59 مساءً -

متابعة – مروة البطة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله” عبر حسابه الرسمي على اكس مؤكداً أن صناعة الأمل صناعة للحياة والإيمان به هو إيماناً بالحياة.

وقال سموه:” تلقينا عبر 4 دورات من مبادرة صناع الأمل أكثر من 300 ألف قصة ومشاركة تحكي واقع شباب وشابات في عالمنا العربي تحدوا الواقع .. وأسهموا بشكل إيجابي في خدمة مجتمعهم وحل مشكلاته ومساعدة غيرهم … ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا .. لا يجوز نشر اليأس والقنوط في الأجيال الجديدة .. بل العكس تماماً .. لأن الإيمان بالأمل إيمان بالحياة”.