نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر الإماراتي يواصل إعانة أهالي قطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 08:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع ملابس شتوية ووجبات غذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية. حيث وزعت 80993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان عدة مناطق في القطاع.

وتواصل الهيئة تشغيل 16 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين من محافظات قطاع غزة. حيث استفادت منها 8000 أسرة مكونة من 32000 فرد، ليبلغ عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112993.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، قافلة مساعدات إنسانية لسكان القطاع. ضمن حملتها الشتوية السنوية “أنتم الأيادي الدافئة”، والتي تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة ملابس وأغطية للتدفئة.