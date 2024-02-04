نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية النرويجي الأوضاع في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، ونظيره النرويجي “إسبن بارث إيدي”، في اتصال هاتفي. تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الطرفان المساعي الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وأهمية تعزيز الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد”، أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتوفير الحماية لكل المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.