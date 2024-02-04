نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعم جهود كبير منسقي الأمم المتحدة في غزة بـ5 ملايين دولار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، أن دولة الإمارات خصصت مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة “سيغريد كاج”. بتوجيه من صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد”، حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وكان سموه التقى أمس بالسيدة “كاج”، التي تقوم بزيارة للدولة، وبحثا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها. بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وشدد سموه على “ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل وآمن ومكثف. ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة”.