نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 4-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر و مثيرة للغبار، بسرعة 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.