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رئيس الدولة يعلن تمديد عام الاستدامة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 11:53 صباحاً -  

خاص – مظفر إسماعيل

 

أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، عن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024.

 

وقال صاحب السمو، صباح اليوم الأحد: “في يوم البيئة الوطني، نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024”.

 

وأضاف صاحب السمو: “في هذه المناسبة، نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع”.

 

وأردف: “نجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر كوب 28 من أجل مستقبل أفضل للبشرية”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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