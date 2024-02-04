نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يعلن تمديد عام الاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 11:53 صباحاً -

خاص – مظفر إسماعيل

أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، عن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024.

وقال صاحب السمو، صباح اليوم الأحد: “في يوم البيئة الوطني، نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024”.

وأضاف صاحب السمو: “في هذه المناسبة، نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع”.

وأردف: “نجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر كوب 28 من أجل مستقبل أفضل للبشرية”.