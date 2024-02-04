نشكركم على متابعتكم خبر ديوا : 59% نسبة ارتفاع الإقبال على “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية عام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت مبادرة “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، إقبالاً متزايداً خلال العام 2023، وسجلت حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 1,145427 عملية شحن أجرتها المركبات الكهربائية المسجلة في المبادرة، بارتفاع قدره 59% مقارنة بالعام 2022.

وبحسب “وام”، قدّمت الهيئة، من خلال مبادرتها “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية، 23419.821 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، ما أسهم في قطع ما مجموعه 117 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وتدعم مبادرة “الشاحن الأخضر”، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً، كما تسهم المبادرة في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وشهدت دبي، زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية ديسمبر 2023 إلى 25,929 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وارتفع عدد المسجلين في مبادرة “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 13,959 متعاملا بنهاية ديسمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على جعل دبي أفضل مدن العالم جاهزيةً للمستقبل، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.

وأضاف : نلتزم بتشجيع استخدام المركبات الكهربائية من خلال مواصلة تطوير محطات “الشاحن الأخضر” بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بالهيئة، وتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمستخدمي المركبات الكهربائية والهجينة.

وفي إطار جهودها لزيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب 382 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتستطيع معظم محطات الشحن شحن مركبتين في نفس الوقت.

وتشمل أنواع المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها عدة أنواع هي، محطات الشاحن فائق السرعة (تيار مباشر بقوة 150 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، ومحطات الشاحن السريع (تيار متردد بقوة 43 كيلووات، مع قابس من النوع الثاني، وتيار مباشر بقوة 50 كيلووات من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة (2 × 22 كيلووات تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني)، والشاحن الجداري (22 كيلووات تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني).

وتتوافر محطات “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في العديد من المواقع الحيوية في دبي؛ ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.