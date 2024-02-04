نشكركم على متابعتكم خبر إنقاذ شخصين تعرضا لحادث في صحراء العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجح المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، يوم الجمعة الماضي، في مهمة إخلاء طبي لشخصين في صحراء مدينة العين.

وتعرض الشخصان لحادث تدهور سيارة في الصحراء، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بسيطة، وفق صحيفة “البيان”.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى “توام” لتلقي العلاج، عبر طائرة البحث والإنقاذ.