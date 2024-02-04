نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ناميبيا بالإنابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الدكتور نانجولو مبيمبا رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة، في وفاة الرئيس الحاج جينجوب.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مجلس الوزراء صاحب السمو رئيس الدولة كما بعث صاحب السمو زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الدكتور نانجولو مبيمبا رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة.