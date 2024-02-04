نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تواصل صدارتها لمسابقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حافظت القيادة العامة لشرطة دبي على صدارتها لليوم الثاني على التوالي في مسابقة تحدي فريق الإمارات التكتيكي “سوات 2024” التي أقيمت في مدينة الروية التدريبية بدبي، حيث تمكن فريق شرطة دبي “ب” من تحقيق أعلى الدرجات في تحدي “الهجوم”، برصيد 73 نقطة، متصدرا المنتخب القيرغيزي صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، وحل المنتخب البيلاروسي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

قام سعادة اللواء عبدالله علي الغاطي مساعد القائد العام لشرطة دبي للعمليات،بحضور اللواء علي عتيق بن راججي وراشد خليفة الغاطي مدير عام أمن المطارات اللواء راشد الفلاسي ‎مدير عام الأمن المادي والمرافق والطوارئ، بتتويج الفريق الفائز.