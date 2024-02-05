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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 08:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 5-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر و مثيرة للغبار، بسرعة 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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