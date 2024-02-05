نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 08:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 5-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر و مثيرة للغبار، بسرعة 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.