نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر المتحدة يبحثان هاتفياً علاقات البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة:نازك عيسى

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”من خلال اتصال هاتفي مع فخامة الغزالي عثماني رئيس جمهورية القمر في مجالات التعاون بين البلدين وتوفير فرص التنمية في كافة الجوانب، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يتماشى مع الأولويات التنموية للبلدين وتحقيق الرخاء المستدام.

كما هنأ سموه خلال الاتصال فخامة الغزالي عثماني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية القمر المتحدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتمنى سموه للرئيس غزالي عثماني التوفيق في قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والتقدم، وتطلع إلى مواصلة العمل معا في المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التطوير المستمر للعلاقات بين البلدين.

وأعرب فخامة رئيس جزر القمر عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة على تهانيه وما يعبر عنه من مشاعر صادقة لوطن وشعب جزر القمر، مؤكدا رغبته المشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير تعاون أوسع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.