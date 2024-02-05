نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في العالم أجمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعايش والحوار وزيادة الوعي بالقيم الإنسانية أساس السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وقال سموه على منصة “X”: في هذا اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، نؤكد أن التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب، بغض النظر عن دينها أو عرقها، هي أساس السلام وللعالم أجمع الاستقرار والازدهار.